CORR SPORT, La lista della spesa. Vranckx primo nome

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola fa il punto sulle varie trattative di mercato della Fiorentina. Centravanti, centrocampisti e, al momento un solo difensore, questa la lista della spesa del club viola. In questa prima fase di mercato, concordato con il nuovo allenatore Palladino, i gigliati hanno fissato gli obiettivi, poi si dovrà capire chi, tra i vari nomi, potrà davvero sbarcare a Firenze. Il primo annuncio potrebbe essere quello di Aster Vranckx. Il centrocampista del Wolfsburg è, al momento, il più vicino a vestire la maglia viola. Il club di Commisso vuole chiudere ma non a 10 milioni come da prima richiesta dei tedeschi. Intanto il calciatore ha aperto alla Fiorentina e adesso, anche se l'Europeo rallenta la manovra, andrà trovata l'intesa con l'ex Milan per l'ingaggio. Riguardo agli altri nomi per la mediana, il gruppo è piuttosto nutrito. Da Brescianini a Bondo, passando per Benadivez e Pobega.

La cartina tornasole del mercato viola però sarà il centravanti. Quello sarà il vero acquisto da non sbagliare. La Fiorentina si è messa a lavoro con Retegui che rimane in cima alla lista dei desideri, anche se 30 milioni sono considerati troppi dai viola, e con Sorloth del Villareal che è visto come l'usato sicuro in termini di gol, esperienza e prezzo. Sullo sfondo resta poi la tentazione Nicolò Zaniolo.

Non è prioritaria la difesa dove la Fiorentina andrà ad inserire un quarto e forse un quinto centrale, dipende dal modulo scelto da Palladino. Non c'è fretta, ma intanto i viola hanno sondato Nicolas Valentini del Boca Juniors che andrà in scadenza con gli argentini a fine 2024.