CORR. SPORT, Jovic-Cabral al bivio. E Kouame...

In queste amichevoli invernali, la Fiorentina è scesa in campo 7 volte, conquistando 6 vittorie e 1 pareggio, con 27 gol da 15 marcatori differenti. Dentro questa lista di quindici giocatori non sono presenti né Jovic e né, soprattutto, Arthur Cabral che tra i tanti motivi aveva e ha quello di recuperare terreno e credito nelle gerarchie che sono a favore dell’ex Real. L'attaccante serbo invece, ha giocato molto meno rispetto all'ex Basilea (124' tra Bastia, Monaco e Lugano), ma a livello di gol, non è arrivato nulla neanche da lui. L'unico guizzo la rete annullata in Corsica per fuorigioco. Osservando le scelte di Italiano, specialmente nella partita contro il Lugano, il fatto di aver fatto entrare Kouame come punta centrale al posto di Jovic potrebbe essere un indizio. Le amichevoli, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono fatte apposta per provare e l’ivoriano centravanti è un piccolo indizio. Di conseguenza potrebbero cambiare anche le strategia di calciomercato. Una situazione da seguire con attenzione: Jovic e Cabral sono al bivio?