CORR.SPORT, I nomi per l'attacco: ipotesi Djuric?

Nel prendere in rassegna i profili accostati all'attacco della Fiorentina negli ultimi giorni, il Corriere dello Sport suggerisce anche un altro nome: si tratta di Milan Djuric, gigante bosniaco che proprio Palladino ha voluto al Monza a gennaio scorso. Già cercato dai viola nell'estate 2022, il centravanti del Monza potrebbe essere un'alternativa low-cost ai vari Pinamonti, Arnautovic, Krstovic, Retegui, con quest'ultimo che sembra il prediletto dal nuovo tecnico. Arriverà un nuovo attaccante, così come comunicato anche da Pradè in conferenza stampa ma, seguendo proprio le indicazioni del Ds non ci sarà nessun colpo di testa o corsa al top-player.

Ci si assesterà quindi, scrive il Corriere, su un range di prezzo attorno ai 20-25 milioni massimo.