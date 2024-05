CORR SPORT, Da Cagliari ad Atene: viola d'Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio questa mattina in edicola, non poteva andare meglio per la Fiorentina la trasferta sarda in casa del Cagliari. I viola hanno vinto in rimonta, blindando così l'approdo alla prossima Conference League, e Italiano ha potuto gestire al meglio i minuti di tutti i suoi uomini migliori in vista della finale di Atene. Una bella iniezione di fiducia ribaltare il risultato nei minuti finali che sicuramente, come sottolineato anche dal tecnico siciliano nel post partita, i gigliati si porteranno dietro nella trasferta greca.

Ecco Atene, tutto il mondo viola è concentrato proprio su quella partita. Speranze, aspettative, ma anche timori visto l'esito delle finali lo scorso anno. La Fiorentina ha un solo modo per disfarsi del fardello di Praga e la vittoria di Cagliari è stata fondamentale per arrivare carichi al grande appuntamento. I viola arrivano ad Atene forti di un miglioramento in classifica rispetto alla scorsa stagione. Con una giornata ancora da disputare infatti la formazione di Italiano ha fatto un punto in più(57 a 56) rispetto al campionato passato. Sono aumentate, nonostante lo scarso apporto in termini di gol realizzati dei centravanti, le reti segnate da 53 a 58 grazie ad una cooperativa del gol composta da ben 19 calciatori diversi comprendendo tutte le competizioni. Tutti elementi utili per Vincenzo Italiano che dovrà decidere chi far scendere in campo ad Atene per una notte che può riscrivere la storia della Fiorentina.