CORR. SPORT, Cresce Jovic, si ricarica per ACF

Come riportato dal Corriere dello Sport, Luka Jovic può essere uno dei viola più interessanti in questo mondiale. L'attaccante della Fiorentina si è messo in mostra nell'ultima amichevole contro il Bahrain segnando con uno splendido scavetto su assist di Dusan Vlahovic, dopo essere partito dal 1'. Jovic con questo mondiale potrebbe acquistare la sicurezza mentale mancata in questa prima fase di stagione e che possa quindi migliorare le sue prestazioni anche con la maglia gigliata.