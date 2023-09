CORR. SPORT, Countdown per taglio del nastro al V. Park

Il conto alla rovescia per l’apertura dei battenti al Viola Park è ufficialmente iniziato. A partire da oggi, giorno della decisiva riunione tra la Commissione di pubblico spettacolo e i tecnici della Fiorentina, ogni data sarà buona per individuare il momento in cui fissare il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco presso le strutture di Bagno a Ripoli e tagliare, di conseguenza, il fatidico nastro. I nodi da sciogliere restano ancora in sospeso (vanno risolti alcuni aggiornamenti progettuali comunicati solo in corso d’opera al Comune) ma la sensazione è che il faccia a faccia odierno sarà decisivo per mettere la parola fine a un lungo balletto che portato solo a lunghi ritardi.

La vera partita, più probabilmente, si giocherà proprio nella prima decade del prossimo mese. Oltre, infatti, al placet definitivo della Commissione servirà infatti che il Genio Civile si esprima parallelamente con una sanatoria su alcune difformità progettuali (una delle quali riguarda la guardiania per l’accesso principale del Viola Park). Un responso, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, che potrebbe arrivare tra il 18 e il 22 settembre.