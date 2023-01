CORR. SPORT, Commento: "I ragazzi indicano gli errori"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport è presente un commento, a firma di Alberto Polverosi sulla vittoria della Fiorentina Primavera in Supercoppa: "Almeno una consolazione, un segno di vita calcistica, un motivo per sorridere. La Supercoppa dei giovani della Fiorentina entra in una stagione finora deludente per la squadra più anziana. E’ il quinto successo di Alberto Aquilani. Anche in campionato la Fiorentina Primavera è in zona-play-off, è quarta a 3 punti dalla coppia di testa Roma-Torino e a 2 dal Frosinone. Anche Chiesa, anche Vlahovic erano fiori all’occhiello della Primavera. Tutt’e due hanno debuttato in A con la Fiorentina, tutt’e due hanno fatto sognare Firenze e tutt’e due, nel momento più bello della loro carriera, sono stati ceduti alla Juventus. È quello che i tifosi sperano non accada anche con Martinelli, portiere del 2006 (gioca sotto età), col terzino Kayode, col centrocampista Amatucci, con l’attaccante albanese Toci e con Distefano. Sono altri i club, quelli con meno ambizioni, che devono lavorare sui giovani per cederli".