CORR. SPORT, 3 acquisti: ruoli, premesse e nomi

Difensore (ma quanti saranno lo deciderà il mercato in uscita, in particolare la chiave è Lirola), regista, altro attaccante esterno: questa è la lista della spesa della Fiorentina per il Corriere dello Sport in edicola oggi. Le priorità non cambiano dunque neanche dopo Moena, con due premesse: 1) prima le cessioni, poi gli acquisti; 2) le cessioni solo a fronte di offerte che pareggino il valore del calciatore richiesto.

Sui nomi il quotidiano scrive che per il momento è uno tra Zappacosta, Stryger Larsen e Muñoz (ma il Genk chiede troppo) per la fascia destra della difesa se Lirola va in Francia, il ritorno di Nastasic in primis e poi Cistana o Kouyaté nel mezzo sempre del reparto arretrato se la Fiorentina si separa dalla coppia Milenkovic-Pezzella. A centrocampo, uno tra Sensi, Torreira o Savanier come play ad impostare, mentre piace Brekalo per l’esterno alto a sinistra che salvo cambiamenti di rotta non sarà né Zaccagni e né Carrascal.