CORR. FIO, Vlahovic non viene sfruttato a dovere

La Fiorentina ha limiti evidenti come ammesso dallo stesso Italiano e deve crescere ancora per arrivare al livello che ha in mente il tecnico. Una delle lacune importanti è il difetto di precisione negli ultimi 20 metri, una questione di scelte e di concretezza. Vlahovic non viene sfruttato al meglio perché i viola concludono troppo poco rispetto a ciò che creano e non è un caso se è rimasto a secco in 3 partite su 5 ed ha segnato solo 1 gol su azione. Il suo contributo è straordinario anche nella crescita del gioco per la squadra e forse questo gli sta togliendo qualcosa in finalizzazione. Troppi anche i cross sbagliati (ben 37, 4° posto assoluto) e troppo pochi (13, quartultima posizione) quelli utili che hanno potenzialmente dato una chance al numero 9 serbo. Infine c'è da considerare come Vlahovic non abbia una vera e propria alternativa visto che Kokorin non è all'altezza ed è dunque sempre costretto agli straordinari. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.