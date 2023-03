CORR. FIO., Viola via dal Franchi per 2 anni: le ipotesi

FirenzeViola.it

La Fiorentina, a seguito dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi, dovrà giocare le partite in casa in uno stadio diverso per due anni. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino le ipotesi sul tavolo sono tante anche se, al momento, assicurano dal club, nulla sarebbe stato deciso. Empoli, Reggio Emilia e più staccate Parma, La Spezia, Modena e addirittura Cesena, Ferrara e Perugia. La Fiorentina sta valutando tutte le opzioni, ma senza fretta: l’anno prossimo in ogni caso la squadra giocherà ancora a Campo di Marte. Il vero problema per il club Viola sarà la sicura rimessa economica: il botteghino infatti garantisce dai 7 ai 9 milioni annui di introiti che, fatti i primi conti, rischiano di dimezzarsi nel biennio di trasferte forzate, senza contare, qualunque stadio si scelga, i costi per la sicurezza e il servizio steward e gli oggettivi disagi per la squadra. Ecco perché la società preferirebbe trasferire la squadra in un impianto non troppo piccolo, anche a costo di fare qualche chilometro in più.

Il Castellani insomma non sembra il profilo ideale di stadio, anche perché il rapporto tra le tifoserie è teso. Per la Questura di Firenze insomma gestire una partita ogni domenica (via Zara è competente anche per Empoli) sarebbe durissima. Il Mapei Stadium di Reggio Emilia da questo punto di vista sarebbe l’ideale, ma con un problema oggettivo: se la Reggiana salirà in B, sarà lei a dividere lo stadio con il Sassuolo. E nessun altro. Il Mapei dunque sembra più spendibile come sede delle eventuali coppe europee viola che per il campionato. In Emilia ci sarebbe Parma, uno stadio che fino a poco tempo fa ospitava la serie A senza troppi problemi, ma per il momento i contatti non sono stati approfonditi. E lo stesso discorso vale per Modena. Da tener viva anche l’opzione Picco di La Spezia (sarà riqualificato nei prossimi mesi) anche se la capienza di 12 mila posti lascia perplessi i viola.