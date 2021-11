CORR. FIO, Viola sulla cresta dell'onda. Il futuro...

La Fiorentina deve spingere al massimo fino a gennaio ed aspettare il mercato per arrivare preparata al traguardo. Nonostante il calendario, i viola hanno superato di slancio il primo quarto di campionato e possono dire di essere l'intrusa tra le sette sorelle. Ora ci saranno partite solamente contro chi insegue, un'occasione ghiotta per ottenere punti pesanti, anche se niente va dato per scontato. I prossimi 6 impegni saranno abbordabili, mentre le big si scontreranno tra di loro, offrendo dunque la possibilità di accorciare alla Fiorentina. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.