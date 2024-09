CORR.FIO, Un derby alla camomilla. Andamento lento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere Fiorentino definisce la partita tra Empoli e Fiorentina andata in scena ieri al Castellani come un "derby della camomilla". Senza squilli per 95 minuti, alla fine può essere soddisfatto solo l'Empoli che muove la classifica e resta imbattuto. La Fiorentina invece resta nel limbo, lontana dalle posizioni nobili del campionato e ancora in attesa della propria identità di gioco. Giovedì riparte la Conference, magari potrà essere utile per ritrovare ritmo e rimettere in campo i desaparecido della panchina. Il cambio di passo però alla Fiorentina serve in campionato. Perché quest’andamento lento non porta da nessuna parte.