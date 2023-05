CORR. FIO., UECL priorità, ma contro il Sassuolo...

FirenzeViola.it

Osservando gli ultimi due impegni stagionali della Fiorentina, l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, cerca di analizzare quelle che saranno le scelte di Vincenzo Italiano. In questa stagione la squadra viola è stata abituata a giocare ogni tre giorni, questa volta però, sfidando il Sassuolo venerdì, ci sarà la possibilità di preparare la finale in quasi una settimana di tempo. La priorità, ovviamente, è il West Ham, ma Italiano vorrà chiudere senza rimpianti il campionato, perché l'ottavo posto conta. Ecco che, al Mapei Stadium, rispetto a quanto si è visto ultimamente, non scenderanno in campo due formazione diverse per otto, nove o addirittura dieci undicesimi. Perché ci sono più giorni per recuperare e perché fare a meno di tutti i migliori anche venerdì vorrebbe dire presentarsi alla partita dell’anno con alcuni giocatori fermi (cioè senza match veri nelle gambe) da quasi due settimane.