CORR. FIO, Tentazione Gudmundsson e forfait Pongracic

Come riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, oltre che su Albert Gudmundsson, gli occhi di tutto il Franchi oggi alle 12:30 saranno puntati sulle scelte di Raffaele Palladino. Dopo un avvio di campionato complicato con zero vittorie e solo tre punti conquistati, il match contro la Lazio diventa decisivo. Il tecnico campano non è in discussione ma tutti, dalla piazza alla società, non si aspettavano un inizio così a rilento. Sulle tribune dell'impianto di Campo di Marte si rivedrà dopo 4 mesi Rocco Commisso. Il presidente ha rinnovato la sua fiducia a Palladino anche se vuole vedere dei passi in avanti. Soprattutto in difesa che oggi come a Bergamo, vista l'improvviso forfait di Pongracic, sarà composta da Quarta, Ranieri e Biraghi.

L'attesa però sarà tutta per Gudmundsson che oggi dovrebbe fare il suo esordio in maglia viola. Da capire se dal primo minuto o a gara in corso. Se dovesse subentrare pronto Colpani alle spalle di Kean. In mezzo al campo Palladino dovrebbe dare ancora fiducia a Bove, Cataldi e Mandragora con Richardson e Adli pronti a gara in corso. In panchina anche Lucas Beltran che fino ad ora è rimasto ai margini del gruppo e che Palladino sembra vedere soprattutto come prima alternativa a Moise Kean.