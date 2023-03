CORR. FIO., Solo la sosta poteva fermare la Viola

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino questa mattina si sofferma sullo stato di forma della Fiorentina in seguito alle sette vittorie consecutive tra campionato e Conference e agli otto risultati utili di fila (considerando il pareggio interno contro l'Empoli). "Soltanto la sosta poteva fermare la Viola", questa una battuta che si sente per Firenze in questi giorni e, guardando i risultati, sembra assolutamente lecita. Una corsa che, in questo spezzone di stagione, ha visto i viola fare addirittura meglio del super Napoli di Spalletti. E poi gioco, gol, attaccanti sbloccati e difensori di marmo. Un giocattolo talmente perfetto che rende quantomeno lecito il dubbio.