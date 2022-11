CORR. FIO., Rispunta Bajrami. In uscita due giocatori

Non solo Sabiri. La Fiorentina torna ad osservare da vicina la situazione legata a Bajrami. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, dopo le ultime vicende di calciomercato che riguardavano Zurkowski e Kouame in azzurro, Parisi e Bajrami a Firenze, Fiorentina ed Empoli son tornate a parlarsi per l'albanese. Il club viola, inoltre, dopo aver vissuto anche con lui momenti di discreta tensione, ha ripreso a dialogare con Ramadani. Per il fantasista azzurro potrebbe salutare uno tra Maleh e Zurkowski, entrambi in uscita (più conguaglio economico a favore del club di Corsi). Tra Sabiri e Bajrami, secondo il quotidiano, il trequartista dell'Empoli rimane in vantaggio.