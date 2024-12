CORR. FIO., Quanto manca Bove. Palladino al lavoro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dalla paura di domenica sera, al sospiro di sollievo di lunedì mattina, passando per il vuoto sia tecnico che, soprattutto, umano che Edoardo sta lasciando nella Fiorentina. Queste per i viola non possono essere giornate semplici anche perché Bove per il gruppo è un ragazzo fondamentale, sempre pronto alla battuta e ad aiutare i compagni di squadra. Per capire il vuoto interiore e lo smarrimento lasciato nei compagni basta ricordarsi degli occhi pieni di lacrime di Cataldi in conferenza stampa nel post gara di Fiorentina-Empoli. Passando dallo spogliatoio al campo, come scrive Il Corriere Fiorentino, Bove è stato l'elemento fondamentale a livello tattico per la scolta della Fiorentina. È stato grazie a lui che Palladino ha potuto varare quel 4-2-3-1 che in realtà si trasformava spesso in 4-3-2-1.

Un giocatore duttile, capace di svolgere più ruoli, mezzala, esterno, mediano, in una stessa partita. Palladino sta studiando il modo di sopperire alla sua assenza. Il rientro di Gudmundsson sicuramente darà un'alternativa importante in avanti, poi a gennaio ci sarà il mercato. Consapevoli del fatto che un calciatore con le caratteristiche di Bove sarà difficile da trovare, un vecchio nome che può tornare di moda in questo senso è Folorunsho del Napoli.