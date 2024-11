CORR. FIO, Premio azzurro per Comuzzo e Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra sulla figura di Pietro Comuzzo. Il giovane centrale friulano non si ferma più, dopo la titolarità raggiunta con la Fiorentina, adesso è arrivata anche la chiamata di Spalletti in Nazionale. Il classe 2005, insieme a Kean, è stato convocato per le due gare di Nations League, in programma giovedì 14 novembre e domenica 17 novembre, contro Belgio e Francia. Curioso vedere come Comuzzo tornerà ad ambientarsi nella difesa a tre, dopo gli esperimenti poco felici provati da Palladino ad inizio stagione, che il Commissario Tecnico ha varato dopo l'Europeo.

Come dicevamo, insieme a Comuzzo ci sarà Moise Kean. L'ex Juventus, che durante la sosta di settembre aveva ritrovato convocazione e gol in azzurro, nell'ultima pausa nazionali era stato costretto a rifiutare la chiamata del C.T. a causa di una lombalgia. Adesso, nonostante i postumi di una distorsione alla caviglia, sta bene e domenica, prima di tornare in Nazionale, guiderà l'attacco viola contro il Verona. Tornando su Comuzzo, per lui un doppio salto, dall'Unde20 alla nazionale maggiore. Il classe 2005 non ha ancora esordito in Under21 ma ha convinto Spalletti nelle 9 gare su 11 giocate da titolare in campionato. In questo inizio di stagione ha dominato i duelli fisici contro avversari come Abraham o Dovbyk, ed è il sesto calciatore più usato da Palladino.

Solo conferme invece nelle convocazioni del C.T. Nunziata che tra i viola chiama Bove e Kayode. Gli azzurrini, già certi di un posto all'Europeo di categoria, saranno impegnati in amichevole contro Francia e Ucraina. Da sottolineare poi le convocazioni del giovane portiere Vannucchi in Under18 e di Tommaso Martinelli in Under19.