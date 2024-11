CORR. FIO, Palladino concede una vacanza premio ai suoi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Il riposo è allenamento". Questa frase, utilizzata dal Corriere Fiorentino, è fondamentale nel calcio di oggi con calendari sempre più fitti e impegni sempre più ravvicinati. Quando si vuole competere ad alti livelli, oltre all'allenamento sul campo e all'alimentazione, è fondamentale anche la gestione del recupero. Così Palladino, visti i tanti impegni, 7 in 21 giorni, a cui la Fiorentina è stata sottoposta prima della sosta e il tour de force a cui sarà costretta al rientro, ha deciso di concedere una vacanza premio ai suoi giocatori, una settimana di riposo. Biraghi e compagni se lo sono meritati con i risultati, sei vittorie nelle ultime sette, e con l'impegno quotidiano (addirittura dopo la sfida di Torino fu il gruppo a non voler riposare un giorno come proposto da Palladino).

Oltre ai premi e alle gratificazioni, molti giocatori, tra cui Bove, Gosens e Adli, avevano bisogno di ricaricare le batterie da un punto di vista sia fisico che mentale. Calendario alla mano alla ripresa la Fiorentina giocherà ogni tre giorni, dal Como (il 24 novembre) all’Udinese (il 23 dicembre), non ci sarà più una settimana piena a disposizione per gli allenamenti. I viola potranno tirare il fiato nei giorni intorno al Natale, visto che riprenderanno il 29 contro la Juventus. In questi giorni di riposo, gli unici al Viola Park sono gli infortunati, come Cataldi e Gudmundsson, che stanno continuando a lavorare per accelerare il processo di recupero.