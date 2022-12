CORR. FIO., La letterina di Natale scritta da Italiano

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, rimanendo in tema natalizio viste le imminenti festività, ha creato una sorta di letterina di Natale che mister Vincenzo Italiano potrebbe aver scritto in vista del prossimo calciomercato. Partendo dalla difesa, reparto nel quale, dopo la cessione di Nastasic che non è mai stato sostituito, il tecnico viola vorrebbe un altro difensore centrale. Certo, Ranieri serve per la lista ed è quindi destinato a restare, ma non sembra offrire le giuste garanzie. Non sarebbe da escludere una cessione immediata di Venuti (a giugno non rinnoverà), con Bianco, o in alternativa Martinelli, pronti a prendere il suo posto a livello di liste. A centrocampo invece tutto ruota intorno a Sofyan Amrabat. In uscita ci sono invece Benassi, Zurkowski e Maleh. In attacco, il reparto nel quale Italiano gradirebbe i maggiori regali. Si lavora sulle ali e, oltre alle ipotesi Boga e Brekalo, nelle ultime ore ha preso quota il nome di Jesper Karlsson e Stipe Biuk, talento croato dell’Hajduk Spalato. Per quanto riguarda il centravanti, per poter prendere un nuovo numero 9 però dovrebbe prima uscire Cabral.