CORR. FIO., La Fiorentina mette la sesta e sogna

Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi hanno messo la sesta (sesta vittoria di fila), e l'intento è quello di non fermarsi più. Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, nonostante i primi 45 minuti che sono stati un po' sofferti, dopo la rete del solito Cabral, la partita è andata in discesa per la Fiorentina. Cento vittorie europee, e gli abbracci tra i giocatori e Italiano sono l’immagine più bella di una squadra che non smette di divertirsi. Adesso ci sarà un finale di stagione da brividi.