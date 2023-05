CORR. FIO., L'opinione: "Un finale composto da finali"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Sandro Picchi. Di seguito un estratto: "Altro che Fiorentina, ci vorrebbe una Fiorentona. Certo, gli impegni sono numerosi e difficili, ma non ci si può lamentare. Vita difficile? No, vita da buona squadra, che sfiorerebbe l’indimenticabile se i viola riuscissero ad afferrare qualcosa di buono in questo finale di stagione. E la stanchezza? La stanchezza esiste. La Fiorentina ha ancora due partite di campionato e due finali importanti nelle coppe e saranno i risultati di queste finali a influenzare molti aspetti di una stagione che se arrivassero vittorie sarebbe una gran bella stagione. Uno degli aspetti più interessanti di questa Fiorentina ci sembra che sia lo spirito di squadra. Questo appetitoso finale di stagione potrebbe portare anche cose belle e sarebbe perfino giusto nei confronti della proprietà, dei tifosi e dell’opinione pubblica che riteniamo molto interessata, nella città e nei dintorni e forse anche più in là, alle vicende della squadra viola. Non resta che aspettare, con fiducia".