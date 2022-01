CORR. FIO, L'opinione: "Ieri i Viola dormivano tutti"

Sandro Picchi, all'interno del Corriere Fiorentino, ha espresso il suo parere sul brutto ko della Fiorentina per 4-0 contro il Torino. Questi alcuni estratti del suo commento: "Una Fiorentina così non vorremmo vederla più. La partita contro un Torino [...] si è risolta in una delle peggiori prestazioni viola di questo campionato. Non si è salvato nessuno in questa squadra che squadra non era [...]. Non c’è stato nulla di buono, anzi non c’è stato proprio nulla nella Fiorentina vista, anzi non vista, non comparsa, non pervenuta in questa partita che ha [...] rimpicciolito la Fiorentina. Una sconfitta nel calcio ci può stare, ma un’esibizione così debole, così penosa e così rassegnata non la si vedeva da tempo in una partita dei viola. Dormivano tutti, come se il confronto con il Torino non li riguardasse. [...] una Fiorentina senza nulla addosso, né gioco né temperamento, né carattere. Un disastro. Questa abbondante sconfitta [...] dovrebbe essere presa sul serio, come una lezione da non dimenticare. A Torino sono sparite tutte le buone qualità che la Fiorentina di Italiano aveva sparso sul suo cammino [...]. Un malessere temporaneo, destinato a scomparire o un brutto malanno destinato a proseguire? Lasciamo aperta la finestra della speranza, quella finestra da cui si potrebbe, in un obbligatorio ottimismo, buttare via la sconsolante prestazione di Torino".