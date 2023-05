CORR. FIO., Italiano con in testa la finale, e sul futuro...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino commenta le parole di mister Vincenzo Italiano al termine della gara di ieri contro il Torino. La squadra è stanca, ma il pari ottenuto ieri, insieme allo spirito di squadra e di sacrificio, inorgoglisce il tecnico gigliato, che si proietta subito alla finale di Coppa Italia. Inoltre, senza dubbio, sotto i riflettori c’è proprio il viaggio di Italiano, che cinque anni fa era in Serie D e alla sua prima esperienza in Europa ha raggiunto la finale di Conference. Normale, specifica il quotidiano, che venga accostato a panchine che in questo momento possono ambire a traguardi più importanti, come quella del Napoli. Il tecnico viola, sulla domanda riguardante il proprio futuro, ha risposto così a DAZN: ". Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni e questo cammino si concluderà con due finali, poi vedremo quello che accadrà".