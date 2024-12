CORR. FIO., Fiorentina al Gran Ballo con la Signora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Un finale di 2024 più appassionante non ci poteva essere. L'ultima partita del 2024 dei viola sarà contro l'acerrima rivale, la Juventus. Una sfida che quest'anno, oltre alla grande rivalità, vedrà anche una serie di incroci tra ex. Come sottolineato questa mattina dal Corriere Fiorentino, gigliati e bianconeri arrivano a questa sfida con gli stessi punti in classifica (31) ma con stati d'animo differenti. La Fiorentina dopo il malore occorso a Bove è reduce da un mini periodo negativo, con l'eliminazione dalla Coppa Italia e le due sconfitte in Serie A contro Bologna e Udinese. Dall'altra parte la formazione di Thiago Motta, dopo i tanti pareggi di fila, a Monza ha ritrovato la vittoria.

Ieri ai canali ufficiali del club toscano Palladino ha sottolineato come contro i bianconeri la Fiorentina dovrà avere rabbia e voglia di riscatto, consapevole però del percorso fatto prima delle ultime due sconfitte. Un equilibrio che la Fiorentina dovrà avere non solo a livello mentale, ma anche dal punto di vista tattico. Senza Bove la Fiorentina ha perso un po' di riferimenti e allora non ci sarebbe da stupirsi se questa sera Palladino cambiasse vestito alla squadra togliendo un trequartista (Sottil o Beltran) e inserendo Mandragora a completare una mediana a tre.