CORR. FIO, Dopo la squalifica è l'ora di Maxime Lopez

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino parla di Maxime Lopez, pronto al debutto dopo le due giornate di squalifica in campionato. Italiano ha a disposizione una panchina lunga e di qualità. A centrocampo sta per scoccare il momento dell'ex Sassuolo. Il francese arrivato in viola l’ultimo giorno di mercato ha sfruttato la sosta per accelerare il suo inserimento nei meccanismi di Italiano e molto presto, magari a partire proprio da giovedì, avrà la sua occasione. Vale per lui, ma anche per il giovane Comuzzo e tutti gli altri. Questa Fiorentina può davvero fare le cose in grandi e tutti possono essere protagonisti.