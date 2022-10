CORR. FIO., Contro l'Inter per ricercare l'identità

Una Fiorentina con ritmo, intensità, personalità e coraggio. Una squadra che non si vedeva da anni a Firenze, quella che era guidata la scorsa stagione da Vincenzo Italiano. Proprio contro l'Inter, lo scorso 21 settembre 2021, nonostante il risultato finale che fu amaro, per la prima volta il tecnico gigliato riuscì a ridare definitivamente un'entità alla propria squadra, e i tifosi viola uscirono dalla stadio con la reale speranza di vedere una grande Fiorentina da lì in poi. Di certo c’è che per ripetere prove del genere servirebbe ritrovare sfrontatezza e leggerezza, e la situazione attuale della Fiorentina è totalmente diversa rispetto alla passata stagione con 5 punti in meno e con 11 lunghezze che dividono la Viola dalla zona europea. Sabato ancora presenti oltre 30 mila tifosi, con la speranza di ritrovare quella Fiorentina in grado di far sognare tutti.