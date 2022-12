CORR. FIO., Amrabat supera Mbappé: i numeri

Dopo aver fatto fuori Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo, Sofyan Amrabat si ritroverà questa sera, davanti a se, la Francia. Come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, mettendo i numeri a confronto, il centrocampista della Fiorentina domina tutte le classifiche di questo Mondiale per quanto riguarda i centrocampisti. Ma non solo, è il secondo miglior giocatore di Qatar 2022 con 7,10 di media complessiva. Meglio di Neymar e Mbappé, tanto per farsi un’idea, e alle spalle del solo Giroud che, grazie ai suoi 4 gol, guida con una media di 7,13. E questa sera, per Amrabat e il suo Marocco, sarà un appuntamento per la storia.