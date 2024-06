COR.SPORT-STADIO, La Fiorentina chiama Valentini

FirenzeViola.it

"La Fiorentina chiama Valentini", titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport - Stadio. Palladino si aspetta almeno un altro difensore dal mercato e l'argentino del Boca Juniors è l'indiziato numero uno in questo momento a vestire la maglia viola. Ha doppio passaporto e un contratto con la squadra di Buenos Aires in scadenza a dicembre.

Forte fisicamente, abile nell’anticipo, determinato e a tratti duro sull’attaccante che va a marcare, sono tutte caratteristiche che ovviamente avevano attirato e attirano il club viola e non solo, perché è risaputo anche l’interesse cadenzato nel tempo da parte di Inter e Lazio. Il prezzo? Contenuto: basterà un indennizzo da quattro-cinque milioni al Boca e Valentini arriva a Firenze, conclude il quotidiano.