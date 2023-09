COR.SPORT-STADIO, Impossibile rinunciare a Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio, in edicola questa mattina, si concentra sul numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez. L'argentino è rientrato al Viola Park ieri pomeriggio dopo l'impegno con la Nazionale. Nonostante sia atterrato solo tre giorni prima della gara contro l'Atalanta, prevista domenica al Franchi alle ore 18, Vincenzo Italiano non dovrebbe rinunciare a lui, dato che in questo momento è il punto di riferimento della Fiorentina.

Nelle due sedute di allenamento che mancano prima della sfida con la Dea il tecnico ex Spezia prenderà la sua decisione definitiva, tendo conto che Nico ha sulle spalle un volo continentale, il fuso orario e due gare giocate con l'Argentina.

Nonostante ciò anche in Nazionale Gonzalez ha giocato molto bene, segnando anche un gol, ed ha il morale alle stelle, rinunciare ad un giocatore imprescindibile come lui non sarà affatto facile.