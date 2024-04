COR.SPORT, Vittoria che serve per Bergamo. Ok i cambi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Buon per la Viola. Perché vincere aiuta a vincere. E anche perché, pur con tanti big lasciati a Firenze, Italiano e i suoi si prendono un successo che ha almeno tre effetti positivi: dà gratificazione, riapre spiragli europei anche in classifica e mette la Fiorentina nelle migliori condizioni in vista dell’impegno di mercoledì in casa dell’Atalanta". Il Corriere dello Sport - Stadio apre così lo spazio dedicato alla Fiorentina commentando il successo di Salerno.

Decisivi, sottolinea il quotidiano romano, i cambi di Vincenzo Italiano: soprattutto Chrisitan Kouame, autore del gran colpo di testa che sblocca la gara, ma anche Rolando Mandragora, protagonista nell'azione del 2-0 in pieno recupero con l'assist per il raddoppio di Jonathan Ikone. Dall'altra parte, profondo rosso per una Salernitana che da quando è andato via Filippo Inzaghi (11 febbraio scorso) ha raccolto solo due punti in due mesi e mezzo. La squadra di Colantuono aspetta solo la matematica retrocessione, che potrebbe arrivare già giovedì prossimo in caso l’Udinese dovesse battere la Roma negli scarsi venti minuti da recuperare (più extra time).