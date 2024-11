COR SPORT, Viola: come vice Kean Djuric o Shpendi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In una stagione in cui Moise Kean sta vivendo una rinascita dopo il negativo ultimo periodo alla Juventus, la Fiorentina sta progettando per gennaio l'acquisto di un attaccante che possa fare le sue veci. Il centravanti azzurro, con la piena fiducia dell'ambiente gigliato, sta avendo numeri straordinari con 8 reti segnate in campionato (più tre in Conference League) in dodici giornate. Il problema appunto riguarda il momento in cui l'ex PSG avrà necessita di rifiatare. In questo momento l'unica alternativa a Kean è Kouame che, per caratteristiche, non può svolgere i compiti del classe 2000.

La Fiorentina come dicevamo è già all'opera per portare in Toscana un sostituto dell'ex Juventus a gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non è un mistero che i viola in estate avevano chiesto Djuric al Monza. Addirittura il club gigliato sarebbe stato disposto a lasciar partire Beltran pur di avere il bosniaco. I brianzoli fecero muro e la trattativa saltò, ma Djuric, che sarebbe venuto di corsa a Firenze, a giugno andrà in scadenza e ancora Galliani non ha aperto un tavolo per il rinnovo. Un'altra idea è quella di cercare un profilo giovane, economico e che possa inserirsi velocemente. Il nome giusto potrebbe essere quello del 21enne attaccante del Cesena Cristian Shpendi. Il centravanti albanese ha già segnato 10 reti in stagione e il prezzo per il suo cartellino non va oltre gli 8-9 milioni. Riguardo alla scadenza del contratto, questa è fissata per il 2026.