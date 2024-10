COR.SPORT, Viola chiamati a una reazione in Conference

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport-Stadio mette in risalto la sfida contro il The New Saints. I viola, infatti, tra due giorni faranno il loro esordio nel nuovo format della Conference League e serve vincere per far dimenticare, almeno momentaneamente, la partita di Empoli. Nel derby toscano, la squadra di Raffaele Palladino non ha mai tirato verso lo specchio della porta. E soprattutto, se escludiamo il primo tempo di Bergamo e il secondo contro la Lazio, il gioco della Fiorentina è apparso molto confusionario.

Si credeva che la difesa a tre fosse il problema e quella a quattro la soluzione, ma con questo assetto il più penalizzato è sicuramente Robin Gosens. A Moise Kean in queste ultime gare sono anche arrivati pochi palloni giocabili e l'unica soluzione per far arrivare il pallone all'ex Juve è rappresentata da Dodo, visto che Andrea Colpani è ancora lontano da quello visto la scorsa stagione con il Monza.