COR. SPORT, Torreira e riscatto: svolta ad aprile?

Il Corriere dello Sport scrive che la Fiorentina dovrà prendere una decisione sul riscatto di Lucas Torreira. Se si raggiungesse l’Europa, sarebbe tutto più facile: la differenza fra rimanere fuori da competizioni internazionali o entrare in Europa - si legge - è enorme sia per prestigio che per organico, senza dimenticare l’aspetto economico. Il giocatore farà di tutto sul campo per convincere la dirigenza. La Fiorentina se lo tiene stretto ed entro la fine della stagione, forse già ad aprile, deciderà se riscattarlo o meno.