COR. SPORT, Tessmann 'sfida' i suoi agenti per la Fiorentina

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanner Tessmann ha rotto gli indugi: vuole la Fiorentina a tutti i costi e ha deciso di sfidare anche chi è al suo fianco e ne cura gli interessi pur di vedere soddisfatte le proprie aspettative. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport, che riporta una situazione piuttosto instabile tra il calciatore statunitense e il suo entourage. Di mezzo ci sono le commissioni destinate agli agenti del centrocampista classe 2001 che Commisso non vuole garantire così alte, ostacolo finora insormontabile e, anzi, causa della frattura quando l’affare era praticamente concluso. L'accordo col Venezia è in tasca già da tempo, quello con Tessmann - che non vede l'ora di venire a Firenze - pure, ma tutto si è frenato sulla questione commissioni. Martedì sera il calciatore è però uscito allo scoperto, cercando di forzare l'affare, dall'altra parte si è trovato però una Fiorentina socciata dalla tiritera con gli agenti, con Pradè che ha parlato chiaro: "O le loro richieste crollano o non se ne fa nulla".

Scrive il Corriere: tutto nasce chiaramente dall’interesse della Fiorentina, che tra parentesi s’è data una mezza missione per combattere o comunque calmierarele uscite destinate a procuratori/intermediari e poi dall’1 gennaio al 31 dicembre 2023 è stata la terza in questa classifica con 15 milioni 391mila euro dietro solo all’Inter (quasi 35 milioni) e alla Juventus (poco più di 23 milioni), per il centrocampista americano punto di forza del Venezia promosso in Serie A. Altra parentesi: c’era stato poco prima Inter-Tessmann, operazione sfumata in dirittura d’arrivo e sapete per quale motivo? Esatto: le commissioni da pagare agli agenti.