COR SPORT, Terracciano e l'Europa: servono i match

"Ci sarà da essere presenti fisicamente e anche con la voce, so di essere uno dei più grandi della squadra e questo è una responsabilità in più per me. Cercherò di aiutare i miei compagni il più possibile". Con queste parole ieri Pietro Terracciano ha descritto ciò che si sente di poter dare alla Fiorentina, in vista del match con Twente di Conference League. Il portiere italiano, come sottolinea il Corriere dello Sport, è alla sua prima trasferta europea in carriera. Ma oltre a questo, c’è uno stimolo in più per lui: come detto da Italiano, i portieri devono sperare di andare avanti il più possibile nelle competizioni, perché più partite ci saranno e più giocheranno. Dunque, il playoff di stasera col Twente diventa fondamentale anche per la questione portieri, in modo che ci sia un numero maggiore di partite per avere entrambi (lui e Gollini) spazio fra campionato, coppa Italia e appunto la competizione europea.