COR.SPORT, Stretta per Marì. Occhio a Buchanan

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport ecco il punto su quanto dovrà fare la Fiorentina nell'ultima settimana di mercato: la pista più calda porta a Pablo Marì, non convocato per la delicata sfida contro il Genoa di stasera. Il Monza vorrebbe monetizzare il più possibile (la richiesta è di 3 milioni), l'impressione è che nelle prossime ore si possa trovare la quadra con una cifra leggermente più bassa - senza nessuna contropartita tecnica da mettere sul tavolo - e che già a partire da questa settimana Palladino possa avere a disposizione lo spagnolo.

A centrocampo continua il casting: Cher Ndour, classe 2004 di proprietà del Paris Saint Germain ma in prestito al Besiktas, continua a rappresentare un'opzione valida, anche se le richieste del Psg non sono calate nelle ultime ore. Le altre piste più complicate, anche per la difficoltà di chiudere in poco tempo operazioni importanti a livello economico, sono rappresentate da Warren Bondo del Monza e Nicolò Fagioli, in uscita dalla Juventus. E poi c'è poi la necessità di aggiungere qualcosa sugli esterni. La situazione Dennis Man è chiara da giorni: tra la richiesta del Parma (15 milioni) e la volontà dei viola (che non vorrebbero andare oltre gli 8-10 milioni) rimane distanza. E così Pradè e i suoi cercano possibili occasioni in giro per la Serie A: da monitorare la situazione di Jacopo Fazzini, trequartista in uscita da Empoli, ma anche quella di Tajon Buchanan, esterno canadese che ha dalla sua la possibilità di giocare anche basso a destra (come eventuale vice-Dodo), calciatore che l'Inter sta cercando di cedere in prestito e su cui la Fiorentina ha preso informazioni.