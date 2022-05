COR. SPORT, Stasera la Viola tenta il doppio sorpasso

Come scrive stamani il Corriere dello Sport, c'è voglia di sorpasso. La Fiorentina gioca a Genova contro la Sampdoria per il grande sogno e il risultato della Roma con il Venezia esalta Firenze - si legge - Dopo aver battuto i giallorossi nello scontro diretto di lunedì scorso all’Artemio Franchi, i viola adesso cercano lo scatto decisivo in classifica e con tre punti questa sera si porterebbero a 62, due in più rispetto alla formazione di Mourinho, fermata sul pareggio dai lagunari. In più l’Atalanta è stata sconfitta a San Siro dal Milan e, in caso di successo viola, il salto in classifica potrebbe essere doppio. Senza dimenticare il possibile aggancio alla Lazio (62 punti) che stasera è impegnata in trasferta con la Juventus. Tutto può ancora succedere.