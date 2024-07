COR.SPORT, Stallo su Colpani. C'è margine di 4-5 mln su formula e valore

FirenzeViola.it

Come raccontato già ieri su queste pagine, continua la fase di stallo nella trattativa tra Monza e Fiorentina per Andrea Colpani. A tornare sulla questione è il Corriere dello Sport-Stadio, che riporta come i viola abbiano proposto il prestito con diritto di riscatto, mentre i brianzoli hanno spinto per la cessione a titolo definitivo. Allora la Fiorentina ha rilanciato offrendo l'obbligo condizionato, legato, cioè, al raggiungimento di sostanziosi obiettivi come il numero di presenze o di gol. Niente: il Monza è disposto ad accettare, tutt'al più, l'obbligo senza vincoli aggiuntivi. Che in buona sostanza è assimilabile a un pagamento in più soluzioni.

Mentre un altro problema sulla trattativa - scrive il quotidiano - riguarda la valutazione del giocatore. Per il Monza è di circa 18 milioni, ma l'offerta della Fiorentina non supera i 13-14. Attualmente ballano 4-5 milioni, un margine colmabile magari inserendo una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, nella speranza che la controparte abbassi le pretese economiche. In quel caso i viola potrebbero desistere offrendo l'obbligo non condizionato preteso dai biancorossi, pur di strappare una cifra meno onerosa per l'innesto del "Flaco". In settimana è previsto un altro incontro chiarificatore.