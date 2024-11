COR.SPORT, Sosta dolcissima per Firenze e i tifosi viola

Apre così il commento su Fiorentina-Verona il Corriere dello Sport: "Kean batte Verona 3-1: Firenze gode, Firenze sogna, e sarà una sosta dolcissima per la Fiorentina e i tifosi viola. Che ieri pomeriggio si sono consumati mani e voce per acclamare il centravanti autore della tripletta capace di spazzare via la squadra di Zanetti, che ci aveva anche giustamente creduto ma non aveva fatto i conti con lo strapotere dell’ex Juventus, e poi, sempre i tifosi viola, per trasmettere al gruppo di Palladino un entusiasmo infinito di fronte a una classifica che alle 17 recitava così: Fiorentina al comando insieme a Napoli e Atalanta. E nulla cambia dopo il posticipo tra l’Inter e partenopei: la Fiorentina è seconda, lo sapeva già aritmeticamente. E se non è una sosta dolcissima questa quale altra potrà mai esserlo?".

Una vittoria ottenuta con non poche difficoltà da parte della squadra di Palladino, ma ce l'hanno fatta. Sesta vittoria di fila in campionato, eguagliando proprio la Viola della stagione 2017/2018 che ottenne sei successi di fila in campionato e in panchina c'era Stefano Pioli. Nonostante l'inizio positivo grazie al gol di Kean servito in verticale da Beltran, il Verona approfitta dell'errore di Bove e pareggia con un tiro da fuori di Serdar.

Ad inizio ripresa non c'è stato alcun cambio di passo, anzi il Verona è andato vicino a segnare con Tengstedt. Ma poi da angolo Adli pennella per Kean che con una zampata di destro infila Montipò per la seconda volta. Ci prova Beltran, entrano sulle fasce Kayode e Parisi e su un rilancio di De Gea il Verona si fa trovare scoperto e così Kean in campo aperto segna il 3-1 che chiude i giochi.