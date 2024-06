COR.SPORT, Settimana calda per Pradè: gli appuntamenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere dello Sport fa il punto sui prossimi appuntamenti di mercato di Daniele Pradè, ds della Fiorentina impegnato ad allestire la squadra per la prossima stagione. A breve con lui ci sarà anche il nuovo direttore tecnico Roberto Goretti, per adesso però Pradè continua a lavorare da solo (o quantomeno con la supervisione del Dg Alessandro Ferrari). Oltre all'attaccante e alla lista dei centrocampisti, questa sarà una settimana cruciale soprattutto per i rinnovi. Bonaventura e Castrovilli sono in cima alla lista delle priorità, mentre Duncan è ormai fuori dai giochi per la scelta del club viola di non far scattare l’opzione di rinnovo come fatto per Kouame: siccome prima è meglio di poi per chi ha chiuso ufficialmente l’esperienza in maglia viola ed è senza contratto, gli incontri con Enzo Raiola e Alessandro Lucci - i rispettivamente procuratori di Bonaventura e Castrovilli - saranno in questi giorni per capire se esiste ancora margine e modo di proseguire insieme.

Difficile per entrambi, ma non impossibile.