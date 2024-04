COR.SPORT, Ranieri, crampi di fedeltà: il contratto...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla di Luca Ranieri e della sua importanza per questa Fiorentina. Il suo assist per Kouame ha permesso alla squadra di sbloccare la gara a Salerno. A Firenze dal 2013 con tappe alla SPAL e proprio alla Salernitana, oggi Ranieri è uno dei pochi difensori a cui non scadrà il contratto il prossimo giugno ma andrà avanti fino al 2026: un giocatore che non termina una gara senza crampi sarà fondamentale anche per questo finale di stagione con la speranza di alzare un trofeo.