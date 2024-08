COR. SPORT, Portieri, De Gea favorito. Terracciano parte

FirenzeViola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Fiorentina tiene banco anche la questione portiere: ormai è cosa nota, i viola cercano qualcosa tra i pali di diverso rispetto a Pietro Terracciano e hanno individuato il profilo giusto nello svincolato David De Gea: il Corriere dello Sport riporta come lo spagnolo sia favorevole all'ipotesi di trasferirsi a Firenze. La richiesta del classe 1990 è di 2 milioni di euro più 1 legato ai bonus con opzione a proprio favore per la stagione 2025-2026. Così da guadagnare 3 milioni più 1 di bonus. La società riflette e continua a trattare, anche perché il nuovo monte stipendi non può raggiungere i picchi toccati nell'ultima stagione. Sta di fatto che De Gea è il primo obiettivo in lista, dietro di lui, scrive il Corriere, anche Stefano Turati del Sassuolo

E Pietro Terracciano? Sul suo conto c'è il Monza che nelle ultime ore è tornato a farsi avanti con una certa decisione, nell'ottica di far partire Alessandro Sorrentino, corteggiato dal Venezia. Un effetto domino che si può compiere solo nel caso in cui da Firenze si decidano a far partire il loro numero uno. L'idea è quella di cedere sia Terracciano che Christensen (offerte permettendo) nell'ottica di sistemare la questione con un nuovo titolare - e qui entra in gioco il De Gea o Turati di turno - affiancandogli un secondo portiere giovane e di qualità, laddove il termine giovane fa rima con classe 2006. Minimo. E quindi Tommaso Martinelli o Pietro Leonardelli, coetanei cresciuti nel vivaio della Fiorentina.