COR.SPORT, Peggio che col Venezia. Ai viola manca tutto

"Un grazie enorme a Kean che s’inventa un gol dal nulla, un grazie triplo, quadruplo, quintuplo a De Gea per le quattro parate decisive in partita e per il rigore finale, un grazie particolare anche al palo e alla traversa del Pancho Arena che salvano i viola, e alla fine la vittoria che porta la Fiorentina in Conference League è un risultato grandioso e soprattutto incredibile perché non c’entra niente con la partita che si vede nel piccolo stadio ungherese". Inizia così il pensiero del Corriere dello Sport-Stadio, a cura di Alberto Polverosi, sulla prestazione della Fiorentina con la Puskas Akademia, quando sono serviti i rigori per accedere alla Conference League.

"I viola avevano giocato male contro il Venezia, stavolta peggio. [...] Ma se la fase difensiva è stata una pena, quella offensiva ancora peggio. Non si è capito che partita avesse in testa Palladino, giorni fa parlava di mancanza di identità, qui manca tutto, idee, grinta, corsa. Ora il mercato sta facendo i suoi danni, ma questa partita va ben oltre l’arrivo ritardato (e per ora solo previsto) di certi giocatori. Ieri la Fiorentina era un insieme di niente".