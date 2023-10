COR.SPORT, Le speranze future passano anche da Lopez

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante l’ottimo avvio di stagione, sembra che Vincenzo Italiano abbia ancora qualche freccia inespressa nella propria faretra e, in tal senso, un esempio su tutti è quello di Maxime Lopez. Il centrocampista francese, arrivato l’ultimo giorno di mercato dal Sassuolo, finora è stato impiegato soltanto 75 minuti in campionato e 84 totali in due presenze europee, sottolinea il Corriere dello Sport. Squalifica, forma da ritrovare e meccanismi da apprendere alla base di questo impiego scarso e al momento non sembra assolutamente impensierire Arthur nelle gerarchie.

Adesso sta a Lopez trovare la giusta continuità, anche dare ad Italiano un’alternativa al brasiliano senza che quest’ultimo debba essere rimpianto. Dopo la partita contro il Ferencvaros il tecnico gigliato parlò di uomini che avevano sprecato un’opportunità e la sensazione è che il mister, in maniera neanche troppo velata, si riferisse proprio al regista di Marsiglia. La sosta si spera possa essere stata utile per inserirlo meglio nei meccanismi perché se la Fiorentina vorrà continuare a mantenere questo ritmo in campionato e a proseguire la corsa in Conference, aggiungere un elemento importante come Lopez darà ulteriori speranze.