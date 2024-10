COR. SPORT, La notte di Mati Moreno: attesa per l'argentino

FirenzeViola.it

Ne è rimasto solo uno. Con il forfait di Pongracic e le squalifiche di Quarta, Comuzzo e Ranieri, Matias Moreno è l'unico difensore centrale di ruolo a disposizione per stasera. Fiorentina - The New Saints sarà quindi, gioco forza, la sua partita. A poche ore dal suo debutto in viola, il Corriere dello Sport punta i fari proprio sul classe 2003, uno degli osservati speciali di stasera: argentino, 193 centimetri d’altezza, maglia numero 22, piede preferito il destro, acquistato dalla Fiorentina in un martedì di fine agosto a fine mercato per una cifra intorno ai quattro milioni, difensore centrale con modo e modi di saper stare nella difesa a tre sperimentati con il Belgrano (e non è particolare di poco conto, anzi), dove è cresciuto e si è valorizzato così da attrarre le attenzioni del club di Commisso: come ha detto Palladino ieri nella conferenza stampa, è l’unico difensore di ruolo che gli è rimasto.

Moreno finora non ha disputato nemmeno un minuto pur essendo stato convocato regolarmente, a tutto perché entra titolare in una difesa ad alto coefficiente di rischio e qui serve la naturale incoscienza del giovane sudamericano per imporsi come volto nuovo e nuovo punto di riferimento dell’altra Fiorentina, quella che cerca spazio e gloria, che prova a sfruttare l’occasione della prima partita in Conference League per rimontare posizioni, gerarchie e credito in vista delle occasioni di campionato che brillano sicuramente di più. Ma intanto, conta stasera.