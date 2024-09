COR.SPORT, La difesa balla: colpa di modulo o interpreti?

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nell'analizzare l'inizio non particolarmente fruttuoso della Fiorentina e le tante reti prese, il Corriere dello Sport-Stadio dà diverse responsabilità a Luca Ranieri e Lucas Martinez Quarta. Uno è reduce dalla più brutta gara della sua carriera (parole sue). L'altro ha appena perso la Nazionale. Dai due, scrive il quotidiano, è atteso un salto di qualità importante, dato che vengono da una stagione positiva che li ha visti andare in rete 13 volte.

E invece i viola vengono da sette gol presi in cinque gare contro Parma, Puskas Akademia (due volte), Venezia e Monza. Reti su cui, a girare, ci sono le responsabilità più o meno di tutti: non solo Quarta e Ranieri, ma anche di Biraghi, Kayode e Pongracic. Per questo, si legge, Palladino si sta interrogando su dove finiscano i limiti dei calciatori a disposizione e dove comincino le difficoltà degli stessi nel "digerire" la nuova difesa a tre.