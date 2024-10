COR SPORT, L'opinione: "La squadra gira e Kean domina"

FirenzeViola.it

Il noto giornalista Alberto Polverosi nel suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio commenta così il successo per 6-0 della Fiorentina in casa del Lecce: "I sei gol di Lecce riportano la memoria dei viola agli anni d'oro della Fiorentina, i 50'-60'. La Fiorentina di Lecce è stata spaventosa quanto, per ragioni opposte, lo è stata la squadra salentina. È come se Palladino avesse trovato la quadratura magica: stessa identica formazione rispetto alla vittoria sul Milan, stesso identico modulo con Bove spostato a sinistra. Era partita anche male, con l'infortunio di Gudmundsson dopo appena cinque minuti, ma quando la squadra gira, e ora la Fiorentina gira davvero, chi subentra non peggiora il prodotto, anzi, nel caso di Beltran, vista la prestazione, l'ha perfino migliorato. Giocava contro una squadra in piena crisi, fragile dentro, senza carattere, senza la minima idea di come difendersi dall'urto sempre più forte della Fiorentina. [...] Partita facile sì ma anche perché così la resa la Fiorentina che in Salento ha stabilito una lunga e felice serie di prime volte.

Il primo gol e poi la prima doppietta in viola di Colpani e in Serie A per Cataldi, il primo gol stagionale di Beltran, il primo gol in viola di Parisi. Ora il gioco scorre bene, dal momento del cambio tattico la squadra di Palladino su cinque partite ne ha vinte quattro, non può essere un caso. [...] Kean è stato uno dei pochi a nojn aver segnato a Lecce, ma a lui vanno solo applausi. Zoppicando e soffrendo è rimasto in campo fino alla fine del primo tempo. È stato un leone. A conferma che la sua anima è l'anima della Fiorentina".