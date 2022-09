COR.SPORT, L'invenzione di Saponara non basta

Tra i tanti argomenti di dibattito sulla brutta sconfitta contro il Bologna, Il Corriere dello Sport si focalizza soprattutto sulle poche occasioni da gol create dalla Fiorentina. I viola contro Juventus e RFS erano riusciti a creare un numero colossale di palle gol, ma senza riuscire a realizzarle, mentre contro i rossoblù sono riusciti a trovare solo una volta la via per la porta avversaria grazie ad una invenzione di Saponara, senza poi mai mettere veramente in difficoltà gli avversari, come già successo ad Udine ed Empoli.