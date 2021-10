COR. SPORT, Kokorin e l'orgoglio: ora spinge sul gas

Come scrive il Corriere dello Sport, Aleksandr Kokorin sa già di essere al bivio. I dirigenti viola, in attesa di risolvere la questione Vlahovic, stanno già osservando il mercato delle punte per aggredire il terreno al momento giusto: l’ultima grande occasione di riscatto per l’ex Spartak Mosca, arrivato con le ottime referenze di Mancini e Capello, rischia di essere proprio questa. Dal suo arrivo in Italia, quasi nove mesi fa, non è ancora mai riuscito a scendere in campo dall’inizio. E’ anche una questione d’orgoglio: in patria lo “pizzicano” per ogni sospiro. In questi giorni, al centro sportivo, ha cercato di spingere sul gas: punta a trasformarsi da meteora in risorsa per la sua squadra e ora aspetta solo di mettersi alla prova.